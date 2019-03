Milca Gili negó ser la tercera en discordia en la separación de Pampita y Pico Mónaco: "Con él somos amigos"

Luego de que los rumores señalaron a Milca Gili (36) como una de las razones por las cuales Pampita (41) y Pico Mónaco (34) terminaron su relación, la agente inmobiliaria contó su verdad.

"La verdad es que con Pico somos amigos y lo único bueno de todo esto es que hablaron mucho de mi trabajo". G-plus

En un móvil a traves de Skype desde Italia para Confrontados, Milca definió su relación con el extenista: “La verdad es que con Pico somos amigos y lo único bueno de todo esto es que hablaron mucho de mi trabajo, que es lo que más me importa”. Entonces, Rodrigo Lussich le explicó a la rubia que según su panelista Mimi Alvarado, Pampita habría explotado de celos al descubrir un dialogo en redes sociales entre ella y Pico, a lo que Milca se defendió enigmatica: "Pico es una persona espectacular, súper inteligente, es un amor. Pampita es una diosa que no puede más, y la verdad que no..." .

Más tarde, Milca ironizó con los rumores de romance con Pico Mónaco: “Si tuviera una relación, no me habría venido a abrir una sucursal de la inmobiliaria a Milán con mi socia, ¿no? Ja. Pico es un cliente de la inmobiliaria y hemos hecho operaciones juntos, nada más que eso”. Y confirmó que tuvo "un cumpleaños" en Casa Babel, el local gastronómico del tandilense, "pero Pico no estaba".