Mery del Cerro opinó del noviazgo de la China Suárez y Rusherking: "La gente siempre critica porque es fácil hacerlo, ellos están enamorados"

Desde que blanquearon su noviazgo, Eugenia “la China” Suárez y Rusherking se convirtieron en una de las parejitas del año. Y sin esquivar las preguntas sobre esta relación y cómo está su vínculo actual con la actriz, Mery del Cerro expuso su opinión sobre este tema sin vueltas.

Decidida a despejar cualquier duda y tirar por la borda cualquier especulación, la modelo sentó su postura sobre cómo se lleva con Eugenia: “La China siempre fue muy amiga mía y sigue siendo amiga mía. No compartimos cosas quizás de la diaria y vivimos lejos, pero yo no estoy peleada ni nada. No me meto en los problemas de otras personas, así que divido las cosas”.

En cuanto a las repercusiones de la ex de Benjamín Vicuña y el músico, Del Cerro expresó en una nota que le dio a Catalina Dlugi para Agarrate Catalina, el ciclo que conduce por La Once Diez: “Eso es parte de la gente que siempre va a criticar. Critican porque es fácil hacerlo. Ellos me encantan, están felices, bien y enamorados”.

Por último, contenta por su labor en La Verdad, la obra teatral que se estrenará el 21 de junio y que la tiene como protagonista, la entrevistada cerró, feliz: “Estamos ensayando una obra de teatro francesa en un teatro a estrenar que es el de Juan José Campanella. Estamos muy emocionados porque no podemos creer que vamos a estar estrenando una sala nosotros”.