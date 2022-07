Melody Luz habló a fondo de la familia de Alex Caniggia tras conocerlos: "Son súper generosos y humildes"

Melody Luz habló a fondo de la familia de Alex Caniggia en una entrevista para LAM y reveló cómo es el vínculo que mantiene con cada uno de ellos después de su salida de El Hotel de los Famosos.

“Entre Alex y yo se formó algo muy lindo y ojalá perdure para siempre”, dijo la bailarina y sobre su vínculo con la madre del influencer contó: “Con Marianna he tenido un par de conversaciones por teléfono y la verdad es que me parece muy amorosa”.

“Sé que Alex la quiere mucho y que se extrañan, espero en el próximo viaje poder ir yo también y conocerla, se la nota muy buena”, agregó Melody y respecto al padre de Alex confesó: “A Claudio no lo conozco, a Alex no le saco mucho el tema de su papá”.

"Con Marianna he tenido un par de conversaciones por teléfono, A Claudio no lo conozco, Charlotte es lo más, hablamos mucho. Son súper generosos y humildes". G-plus

“Él es un amor pero a la vez es cerrado en ciertos temas y yo no me meto, no invado, seguramente queda una charla pendiente entre ellos”, se sinceró Luz y al hacer referencia a la melliza de su novio expresó: “Charlotte es lo más, hablamos mucho”.

“He escuchado previo a conocerlos que ella dijo ‘somos más normales de lo que parecemos y muestran en los medios’ y la verdad que sí, la siento como una prima por así decirte, se puede charlar de todo. Son súper generosos y humildes”, finalizó la exparticipante del reality show.

Más sobre este tema La historia de amor de Alex Caniggia y Melody Luz, paso a paso: cómo nació y cómo siguen afuera de El Hotel de los Famosos

MELODY LUZ CONTÓ LOS APODOS QUE ALEX CANIGGIA LE PUSO A SUS PADRES

Melody Luz contó que Alex Caniggia ya conoció a sus padres y reveló cuáles son los apodos que les puso a ambos, además de algunas intimidades del encuentro familiar.

“Mis viejos lo aman, le compran el café batido que saben que a él le gusta, comida caliente de la mami. Mi vieja se llama Rosi y él le dice ‘La Rosi’ y a mi papá le dice ‘bigote de leche’”, dijo Melody.