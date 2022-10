Mauro Icardi y su llamativo plan en medio del escándalo con Wanda Nara: "Él no la suelte y siente que ella es un trofeo que tiene que volver a conquistar"

Después del vivo que hizo Mauro Icardi en Instagram donde habló de su situación sentimental con Wanda Nara y dio que hablar con sus picantes declaraciones, Ángel de Brito lanzó una fuerte información al aire.

“Lo que me dicen de Mauro, además de que no se habla con Wanda, es que él no la suelta y siente que ella es como un trofeo que tiene que volver a conquistar”, comenzó diciendo el conductor de LAM despertando todo tipo de reacciones de las angelitas.

“Ayer, alguien decía acá que es un psicópata por las cosas que decía (en el vivo de Instagram). Bueno, muchos en la familia sienten eso, que la está ‘psicopateando’ a full a Wanda y que para eso habló en las redes”, agregó.

Tras escucharlo, Nazarena Vélez intervino con una punzante opinión sobre el futbolista, que tiene a Francesca e Isabella con Wanda (mientras que la empresaria tiene a Benedicto, Valentino y Constantino con Maxi López): “Me da pena. Para mí está enamorado y le sale esa cosa manipuladora”.

Por último, De Brito remarcó como le cambió la mirada a Wanda sobre Mauro: “A ella se le cayó como tipo a partir de todas las cosas que fue descubriendo. Entonces, ahora lo ve como un chico terco, caprichoso y no como el hombre que le gustó en su momento para formar toda la familia”.

TREMENDO POSTEO DE VALENTINO, EL HIJO MAYOR DE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ, CONTRA L-GANTE

En medio de los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante, quienes en los últimos días se mostraron muy compinches, Valentino –el hijo mayor de la empresaria y Maxi López- dio que hablar con un tremendo posteo en las redes.

El joven recurrió a Instagram Stories para publicar varios emojis de payasos junto al arroba del jurado de Canta Conmigo Ahora, dejando en claro lo que piensa de las últimas noticias que lo vinculan con su mamá.

El fin de semana pasado, el músico había estado como invitado en La Noche de Mirtha Legrand donde rompió el silencio sobre su verdadero vínculo con Wanda: Simplemente, voy a decir la verdad, la estoy conociendo. Yo no la conozco hace mucho y nos estamos conociéndonos. Ella es una linda mujer”, había expresado en el programa que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

Foto: Captura de Instagram Stories