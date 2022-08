Matías Defederico, criticado por no viajar a Punta Cana, se emocionó con el alta de Francesca

Luego de la preocupación que sufrió por la internación de Francesca (la hija menor que tiene con Cinthia Fernández, con quien también tiene a Charis y Bella), Matías Defederico compartió en las redes la emoción por el alta de su pequeña.

“Arriba mi negrita hermosa. Que fuerte sos. Pá”, escribió el exfutbolista en Instagram Stories junto a una postal de su hia sonriente en medio de sus vacaciones con su mamá, su abuela y sus hermanas en Punta Cana.

Defederico había recibido fuertes críticas por no viajar hacia donde estaba su pequeña internada. Una de las más contundentes al hablar de esto fue Carmen Barbieri en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): “¿Cómo el papá no se tomó un avión y no está dándole una mano a esta mujer que es la madre de sus hijas?”, lanzó al aire.

“Tendría que estar con las gemelas, con la nena que no se siente bien que se sentiría mucho mejor, y tendría que estar con Cinthia”, añadió.

Y cerró, sin filtro: “No importa lo que pasó o si están juicio, en este momento no importa nada más que la nena, ella necesita al papá y a la mamá, ¡basta!”.

Foto: Captura de Instagram Stories