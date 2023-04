Martín Coggi y Sebastián Cobelli se convirtieron en los finalistas de El Hotel de los Famosos 2: Delfina Gerez Bosco fue la última eliminada

Luego de varias galas en las que debieron nominar a sus compañeros, atravesar durísimos desafíos que pusieron a prueba sus destrezas físicas y su concentración, Sebastián Cobelli, Martín Coggi y Delfina Gerez Bosco fueron los tres participantes que quedaron en la última instancia de El Hotel de los Famosos 2.

Y si bien lo dieron todo en el laberinto, fue Delfina quien quedó automáticamente eliminada después de que Sebastián y Martín lograran realizar la prueba en el menor tiempo. De esta manera, los exdeportistas deberán jugarse a todo o nada para llevarse el título de campeón en esta segunda edición del reality de eltrece que se llevará a cabo el próximo lunes 10 de abril.

Antes de abandonar el Hotel, Coggi despidió a la mujer que conquistó su corazón con una rosa y un apasionado beso. Por su parte, la tercera finalista se mostró muy feliz por haber sido parte de esta experiencia: "Para despedirme, estoy súper feliz de haber transitado este reality. Nunca en mi vida me hubiese imaginado estar viviendo toda esta locura, es algo que estoy contenta de haberme animado. Espero haber hecho un buen papel", atinó a decir, con una sonrisa plasmada en el rostro.

¿Quién ganará El Hotel de los Famosos 2?

DELFINA GEREZ BOSCO CONTÓ CÓMO VIVÍO SER LA ÚNICA MUJER EN LAS INSTANCIAS FINALES DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

En medio de las instancias finales para que se conozca quién será el gran ganador de El Hotel de los Famosos 2, Delfina Gerez Bosco habló con Carolina “Pampita” Ardohain, Chino Leunis y el resto de sus compañeros sobre cómo vive ser la única mujer en esta instancia del certamen.

“Delfi, sos la única mujer sobreviviente de esta historia. ¿Cómo la vas llevando? ¿Cómo vas fusionando con el resto de tus compañeros?”, fue la pregunta con la que el conductor quiso ahondar más en cómo se siente Delfina.

Fue entonces que la concursante se sinceró: “Yo creo que soy la que más aguantó porque soy bastante ‘varonera’ en algunas cosas. No sé usa más esa palabra, ¿viste? Yo me llevo bien con los chicos, y los chicos me toman como uno más”.

“Al ser la última chica en pie, en esta parte de la final, con cualquiera de los hombres con lo que tenga que competir va a ser un honor y un desafío personal”, dijo a lo último, a solas frente a las cámaras, feliz de todo lo que logró hasta ahora en el programa de eltrece.