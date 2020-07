Martín Baclini salió al restó de un amigo, se mostró sin barbijo y aclaró desafiante: "Acá está todo permitido"

El empresario Martín Baclini continúa en la espera a su debut en Bailando por un Sueño pero ya no lo hace en su exclusivo departamento de Puerto Madero sino en la ciudad de Rosario, de donde es oriundo. Allí, el ex de Cinthia Fernández se mostró junto a un amigo en un restó y para evitar malos entendidos aclaró, desafiante, que ahí "está todo permitido".

A principios del mes de junio el intendente de Rosario, Pablo Javkin, abrió la posibilidad de que se lleven a cabo reuniones familiares de hasta diez personas, y que se realicen actividades deportivas al aire libre. Por otra parte, el gobernador Omar Perotti autorizó la apertura de bares con un estricto protocolo, tras varios días sin casos positivos en la provincia de Santa Fe.

"Bueno, acá estamos con Nachito, mi gran amigo, mi gran hermano de la infancia", dijo Baclini frente a cámara, y aclaró que el local está ubicado en Rosario. Como para que la situación no indigne a ninguno de sus seguidores, Martín buscó ser lo más claro posible: "No me caguen a pedos porque acá está todo permitido, ¿eh? No me vuelvan loco", agregó.