Martín Baclini reveló el desgarrador pedido que le hizo Cinthia Fernández: "Por favor, nunca dejes de estar con mis hijas"

De a poco, Martín Baclini y Cinthia Fernández lograron limar asperezas. Y aunque no volvieron a ser pareja, se llevan muy bien. Tanto que la panelista quiere que su ex siga manteniendo un fuerte vínculo con las tres hijas que tiene con su expareja, Matías Defederico.

Agradecido por la actitud de su expareja, Martín remarcó que su relación con Charis, Bella y Francesca sigue creciendo aunque él ya no esté en pareja con la panelista. Además, reveló cuál fue el conmovedor pedido que ella le hizo cuando se separaron.

"Estoy siempre en sus vidas pero para eso dependo de la mamá y del papá. Para ella es muy correcta en ese punto, siempre me dice que siga la relación con sus hijas porque las nenas me aman. Es muy fuerte, ella me ha planteado cosas muy fuertes con respecto a sus nenas. Con mucho amor y mucho respeto me pidió que por favor nunca deje estar con sus hijas, pase lo que pase con ella", reveló en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y cerró subrayando que el pedido fue muy fuerte y lindo a la vez. "Si ella me deja estar en la vida de las nenas... Es el amor de una persona hacia tres criaturas que no son de su sangre pero son mucho más que eso", cerró, muy tierno.