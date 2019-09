Martín Baclini habló del tratamiento que hará la hija menor de Cinthia Fernández: "Me llamó la atención que era muy chiquitita"

Con visible angustia y preocupación, Cinthia Fernández (31) contó por primera vez en TV el problema de salud que atraviesa su hija menor, Francesca (de casi cinco años). "Fran es bajita y la viven gastando. Son tremendos los nenes. Ella tiene un problema de crecimiento y la tengo que hacer tratar. Es un procedimiento bastante doloroso y no estoy preparada psicológicamente, lo tengo que hacer cuando tenga tiempo y esté decidida porque es bastante doloroso", dijo la participante del Súper Bailando 2019 en Los Ángeles de la Mañana, dando cuenta del tratamiento que tendrá que realizarse una de sus niñas, fruto de su amor con Matías Defederico.

Atento al bienestar de las hijas de su pareja, y luego de que la propia Cinthia contara que Martín Baclini (36) se hará cargo del costoso procedimiento médico, el empresario rosarino habló en Nosotros a la Mañana del asunto. "En este tema hay que respetar a Cinthia y a Matías. Yo me metí porque tuve la oportunidad de conocerla (a Francesca). Cuando la conocí a Fran, me llamó la atención porque me pareció muy menudita, muy chiquitita. Entonces, me tomé el atrevimiento, con tiempo y amor, de decirle (a Cinthia) que era bueno hacerle un estudio para quedarnos tranquilos", comenzó diciendo Baclini, con suma seriedad.

Atento a lo trascendido, Tomás Dente le preguntó: "Cinthia contó que el estudio es muy caro y que vos te ofreciste a pagarlo. ¿Cómo tomó esto Matías Defederico? El padre es él, quien debería hacerse cargo de la salud de su hija es él". Resaltando el buen trato que mantiene con el exmarido de su pareja, Martín contestó: "Hacerse cargo no sé si es la palabra. A lo mejor no tiene la posibilidad, no lo sé. Matías conmigo siempre fue muy respetuoso y nuestra relación es muy buena. Ahora, con respecto al tratamiento, hace quince meses que se lo ofrecí a Cinthia, porque yo sentí que no podía permitir que por falta de ingresos una criatura pueda sufrir el día de mañana ese retraso de crecimiento. El tratamiento es con el médico que atendió a Messi".

En ese marco, Baclini aseguró que su gesto de amor va más allá de la relación afectiva que tiene con Fernández: "Es importante aclarar que yo no sé lo ofrecí estando de novia conmigo. Esto es esté o no estemos de novios, si no la ataría a una vida al lado mio sin ganas, a lo mejor. Y ella tiene que ser libre de elegir. Y no porque yo le pague un tratamiento a la hija tiene que estar al lado mio".

Sin entrar en demasiados detalles, Martín contó a grandes rasgos en qué consiste el tratamiento: "A Fran hay que hacerle un estudio que depende del padre y la madre. Ellos tienen sus miedos. Es un estudio en el que tienen que estar muchas horas sacándole sangre".