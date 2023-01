Marcos de Gran Hermano bailando es furor en las redes: el compilado de sus mejores pasos

Marcos, uno de los participantes más queridos y tranquilos de Gran Hermano, le pone buena onda a su estadía en la casa. ¿Cómo? Bailando.

El participante sorprende a sus compañeros con sus pasitos cada vez que está contento. De hecho, tras la prueba semanal, celebró a puro Daddy Yankee.

como entra marcos bailando a la pieza de las pibas… SOY SOLO UNA CHICA pic.twitter.com/jViZtLqwhs — giu au 🇦🇷 📌 (@andromevermore) January 23, 2023

Sus fanáticos, atentos a los movimientos de su ídolo dentro del reality, hicieron un compliado de videos suyos bailando; en el jardín, con sus amigas en la habitación y hasta en los pasillos de la casa.

Y los compartieron en Twitter, donde se viralizaron y Marcos se llevó todo tipo de elogios.

PICANTÍSIMA PELEA DE ALFA Y MARCOS EN GRAN HERMANO 2022

“Si yo estoy en el barco con mis amigos, que nos hemos hecho mil quinientas bromas, y salta un solo pelotudo a decir lo que dijo este, lo tiro. Tomátela nadando, le digo. Lo tiro del barco. Literal. No sabés cómo soy yo”, arrojó.

Ya cansado, Marcos salió al cruce. “Vos sos así y yo soy así. Si a mí me preguntan algo voy a responder lo que yo quiero, porque es lo que yo sienta”, lanzó, mientras Alfa lo interrumpía. “Vos no me digas lo que yo puedo decir o no puedo decir. Si me preguntan cómo te llevás con Ariel voy a decir que bien, por más que se pelée con Alfa", aseguró.