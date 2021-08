Marcelo Tinelli incomodó a Tito Díaz, el bailarín de Viviana Saccone, con una pregunta indiscreta: "¿Conoce la casa de ella?"

La reciente separación de Viviana Saccone, sumada a una crisis de pareja que está viviendo su bailarín de La Academia, Tito Díaz, encendió rumores de romance que Marcelo Tinelli no dejó pasar.

Tras la performance de la cumbia, el conductor de ShowMatch le pidió a la dupla que baile un lento y el fuego que generaron con sus movimientos, miradas y coqueteos hizo que Tinelli indague sin vueltas a Viviana y a Tito.

Hábil declarante y jugando con su rol de actriz, Saccone eludió las consultas a puro acting, pero el bailarín habló con sinceridad y Tinelli lo puso en aprietos.

Marcelo Tinelli: -Usted estaba de novia y usted está complicado actualmente. ¿Están juntos?

Tito Díaz: -¿Nosotros? Todos los días ensayamos…

Viviana Saccone: -Todo el día juntos.

Tinelli: -¿Pero con una atracción de pareja?

Tito: -Nos queremos un montonazo.

Saccone: -No, no intimamos.

Tinelli: -Como le toca el pecho, así…

Saccone: -Es todo trabajo, Marcelo.

Tinelli: -¿Conoce la casa de Viviana?

Tito: -Sí, porque a veces ella me deja ahí, cuando yo me iba para lo de mi tía. Pero ella se bajaba en su casa y yo me tomaba tres colectivos hasta la casa de mi tía. Nunca me quedé en su casa.

Tinelli: -¿No conoce la casa de ella? Míreme serio.

Tito: -¿No confía en mí?

Tinelli: -Algún día, esos tres colectivos no estuvieron.