Marcela Tauro fulminó a Cubero por respaldar a Nicole Neumann y le dio un consejo a Mica Viciconte

Marcela Tauro hizo un comentario picantísimo en Intrusos sobre la reacción de Fabián Cubero al posteo de Mica Viciconte en contra de Nicole Neumann por el video de Sienna en la nieve.

“Te digo una cosa, no sé si está mal lo que voy a decir, pero yo soy Mica y le hacen a mi actual pareja una nota y me deja así, te digo que agarro las cosas y me voy”, dijo la panelista.

Al final, Tauro analizó la actitud del exfutbolista en la nota, quien aseguró que cada uno se hace responsable de sus hijas en su tiempo: “Intentó quedar bien con las dos partes pero no le salió”.

"A mi actual pareja me deja así en una nota, te digo que agarro las cosas y me voy". G-plus

Cabe recordar que en las últimas horas, Mica dio que hablar luego de publicar una historia en la que criticaba el rol de madre de Nicole, por el video que compartió de su hija menor en Neuquén.

MAITE PEÑONORI MANDÓ AL FRENTE A FABIÁN CUBERO TRAS EL DESPLANTE DE MICA VICICONTE A NICOLE NEUMANN

Luego de que Fabián Cubero hablara del desplante que Mica Viciconte le hizo a Nicole Neumann a través de las redes sociales, Maite Peñoñori lo mandó al frente al analizar la entrevista con Intrusos.

“Lo que quedó muy expuesto es que él no está de acuerdo con lo que publicó Mica”, dijo la panelista y Virginia Gallardo por su parte agregó: “A mi me parece que ella tiene aval para hacer lo que quiera”.