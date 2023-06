Marcela Kloosterboer contó cómo se las arregla cuando su hijo le pide comer carne: "Es muy carnívoro"

Desde los 8 años Marcela Kloosterboer abrazó el vegetarianismo gracias a su amor por los animales. La actriz, que admite que solo consume queso en su dieta, estuvo en La peña de Morfi donde reconoció que Otto, su hijo de 4 años, es fanático de la carne.

“Otto es muy carnívoro. Mi marido come carne y si es carne, cocina él. Cuando está Fer come carne y si estoy yo no”, admitió la actriz, que está junto a su marido Fernando Sieling desde hace 15 años juntos y también es mamá de Juana (7).

“¿Ni un huevo? ¿Nada?”, se sorprendió Georgina Barbarossa. “Un huevo, sí. Compro huevos de campo donde las gallinas no son criadas tortuosamente”, aseveró, sobre su filosofía de vida.

"Juana está yendo más por ese camino. Hay días que me dice ‘hoy no estoy de ánimo para comer animales, mamá’". G-plus

MARCELA KLOOSTERBOER CONTÓ SI SUS HIJOS ELIGEN SER VEGETARIANOS

Sin embargo, la actriz contó que su hija más grande parece seguir sus pasos. “Juana está yendo más por ese camino. Hay días que me dice ‘hoy no estoy de ánimo para comer animales, mamá’”, contó.

Más sobre este tema Marcela Kloosterboer mostró por primera vez la carita de su hijo Otto por sus 4 años: "Te amo tanto"

“Entonces, come más variado, más lo que como yo que siempre como un menú más distinto. Por ejemplo, unos nuggets de lentejas. Lo compro, no es que me pongo a cocinar”, detalló, sobre su alimentación.

Más sobre este tema Marcela Kloosterboer contó una insólita anécdota que protagonizó con Agustina Cherri: "Ella estaba de novia con Cabré"

“Hay dietéticas que tienen de todo, así que en vez de meter en el horno unos nuggets de pollo, metés unos de lentejas y yo los acompaño con una ensalada o verduras al horno”, confesó.

Más sobre este tema Marcela Kloosterboer recordó el difícil momento de salud que atravesó su marido: "Dijeron cosas horribles de él"