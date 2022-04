Malena Pichot opinó tras el descargo de la China Suárez: "El feminismo no está para defender a las personas en los escándalos televisivos"

Malena Pichot habló con Momento D del descargo de la China Suárez en las redes sociales tras la última polémica con Mauro Icardi y Wanda Nara en la que se vio involucrada la ex de Benjamín Vicuña.

Luego de que se asociaran una serie de tweets de Malena sobre el feminismo y los medios a este caso, ella aclaró: “Los tweets no eran para nadie en particular sino que eran dirigidos a las celebridades en general que utilizan el feminismo cuando les conviene, me han adjudicado que era para la China y la verdad que no, pero entiendo que aplica”.

Luego, la actriz continuó: “De ninguna manera voy a juzgarla porque si yo tuviese su belleza y su fama quizás destruiría naciones directamente; no sé si es feminista o no, le tendríamos que preguntar a ella, yo supongo que sí”.

“En general se le reclama al feminismo como si fuera una entidad, entonces me daba risa que pidan que el feminismo haga cosas cuando es un sistema de ideas, no es un ente regulador de escándalos televisivos”, siguió Pichot.

"El feminismo no es una cosa que es para defender personas que tienen escándalos en la tele". G-plus

Finalmente, Malena dejó en claro su postura: “Yo defiendo a la gente que me cae bien básicamente pero en la vida. El feminismo no es una cosa que es para defender personas que tienen escándalos en la tele, no está para eso me parece”.

Más sobre este tema La frase sin filtros de Estefi Berardi contra China Suárez: "Se mete con parejas ajenas"

LOS TWEETS DE MALENA PICHOT EN MEDIO DE LA POLÉMICA DE CHINA SUÁREZ

Luego de que la China Suárez hiciera un descargo en las redes sociales por el último supuesto intento de comunicación con Mauro Icardi cuando Wanda Nara estaba en Argentina, Malena Pichot publicó una serie de tweets, que fueron asociados a la polémica.