Malena Pichot criticó muy fuerte a Valeria Mazza por sus dichos sobre la crianza de sus hijos: "Es una idea siniestra"

Los dichos de Valeria Mazza sobre la maternidad no pasaron desapercibidos para Malena Pichot, que le hizo frente argumentando que sus ideas son "siniestras".

Es importante recordar que Valeria aclaró en diálogo con Infobae que es "re mamá de varón", marcando una fuerte diferencia de género con respecto a la crianza de los nenes y de las nenas.

"Soy re mamá de varón. Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos pero...".

"Como estructura, el hombre es mucho más simple que la mujer. Como mamá es mucho más simple, para mí es mucho más fácil y más simple la crianza del varón que de la mujer", dijo la modelo, que es mamá de tres varones y de una mujer.

MALENA PICHOT APUNTÓ MUY FUERTE CONTRA VALERIA MAZZA POR SUS DICHOS SOBRE SER MAMÁ DE VARONES

"¡Lo siniestro es que diga ‘yo soy mamá de varones’ teniendo una hija, es siniestro que expresen sus preferencias aunque las tengan! Y es siniestra la idea fosilizada de que un varón solo por ser varón es simple, cuando está claro que no hay nada simple en un femicida, por ejemplo".

"Me parecen una aberración, las madres y padres que expresan verbalmente sus preferencias es el germen de toda la infelicidad de sus hijxs. Disimulen, bestias", sentenció Malena en Twitter.

¿Recibirá respuesta?