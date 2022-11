Majo Martino cruzó sin filtros a Martina de Gran Hermano: "¿De verdad te da asco que dos personas del mismo sexo se amen?"

Majo Martino coincidió en el punto de encuentro de PH, Podemos Hablar con Martina Stewart Usher, la segunda eliminada de Gran Hermano, y le hizo una fuerte pregunta, cara a cara.

La panelista e influencer recordó el polémico casting que hizo Martina para entrar al reality, en el que dijo que era homofóbica, y rememoró su discriminatoria expresión sobre las personas bisexuales, y se sacó las dudas frente a frente.

Más sobre este tema Majo Martino, a corazón abierto: "He tenido una historia con una mujer" Pampito, letal con Martina de Gran Hermano: "No me conmueven sus lágrimas, hay que hacerse cargo"

FUERTE PREGUNTA DE MAJO MARTINO A MARTINA DE GH

Majo Martino: -Según lo que contás, el motivo que te hizo entrar a Gran Hermano es el motivo que te sacó. ¿Te sentís mal por lo que te dicen o de verdad te da asco que dos personas del mismo sexo se amen?

Martina de GH: -No, no. Lo que expliqué afuera fue que tenés que hacer ruido para entrar. Yo fui por el lado de la bisexualidad, y todo eso. Fue todo un personaje para entrar.

Adentro de la casa fui yo, Martina, y no me pudieron criticar nada relacionado a eso. Porque lo que expliqué yo sobre la bisexualidad es que siempre cuando hablo con una persona bisexual, que me rodean muchas personas, siempre voy al concepto '¿pero qué te gusta más?'. Me hace ruido el 'las dos cosas'. Algo te tiene que gustar más…

Majo: -Vos sabías que eso iba a causar impacto, que vos digas 'me da asquito...'.

Martina: -Realmente no esperaba lo que pasó.