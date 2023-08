Competidores en El Hotel de los Famosos y luego novios, Majo Martino y Lucas Locho Loccisano fueron dos de los grandes ganadores de los premios Los Más Clickeados 2022.

Felices por recibir el mimo de los lectores de Ciudad, la pareja festejó el trofeo con un "brindis de dedos", adelantó lo que será la temporada teatral en Carlos Paz y habló sobre la intimidad de su relación.

"Ganamos los dos por separado, y juntos como pareja. ¡Cuántas notas que tenemos!", exclamó la periodista orgullosa.

-Majo, ¿Cómo te sentís estando del otro lado? Antes eras vos la que hacías las entrevistas y hoy sos la figura.

Majo: -Es verdad eso. Sí… Se siente lindo también. Pero igual me nace seguir haciendo entrevistas porque a mí me encanta. Pero también me encanta ser entrevistada, me encanta hablar. Es como parte de lo mismo, pero disfruto cualquiera de los dos lugares. Hoy estoy acá, después allá.

-Es un premio que viene a acariciarte después de un año doloroso, en el que te habías alejado de los medios para cuidar a tu familia.

Majo: -Exacto. Vengo de un año muy doloroso, pero eso también me hace valorar más la vida y disfrutar a pleno los momentos lindos. A veces uno se hace problema por estupideces, y cuando recordás momentos como el tema que tuve con mi mamá por el problema de salud que tuvo y su partida, cuando ponés en la balanza decís "los momentos lindos se disfrutan a fondo". A veces cuesta también, porque uno se hace problema por boludeces, pero cuando hay algo lindo hay que disfrutarlo celebrarlo porque la vida es eso. Una de cal y una de arena.

-Se nota que el amor entre ustedes es genuino porque en este momento Locho te está conteniendo…

Majo: -Sí. Lo amo a Lochito. Porque siempre estamos el uno para el otro. Es muy contenedor, compañero, una gran persona.

-Sobrevivieron al Hotel de los Famosos, algo que no lograron Emily Lucius y Martín Salwe.

Majo: -Eso lo estás diciendo vos… ¡Pero es cierto! Ja.

Locho: -Me parece que al fin y al cabo Emily no debe ser tan mala.

Majo: -No, pobre Emily…

Locho: -Emily se cruzó con gente de mier… Ja, ja, ja.

-¿Con quién se juntó?

Locho: -No, es un chiste.

Majo: -Fijate con quién andaba en el Hotel…

Majo Martino y Locho Loccisano ganadores de Los Más Clickeados 2022: "Vamos a probar la convivencia"

(Foto: CiudadMagazine)

Locho: -Pero ahora por suerte Emily se separó de la gente de mier…

-Majo, ¿cuáles son tus proyectos para 2023?

Majo:-Nos vamos con Lochito a Carlos Paz y estamos felices porque vamos a hacer una comedia: El hostel de los millones.

Locho: -Sí. Pero no habíamos vendido el nombre, porque estaba prohibido y lo acaba de vender ella…

Majo: -Ya lo vendí porque ya nos autorizamos. Estamos autorizados. El elenco es el señor (Locho Loccisano), quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez, Laura Novoa.

Locho: -Todo primer level, eh.

Majo: -Fabio Di Tomaso, Sofía Pachano, produce Nara Ferragut con Matías Ferragut.

Locho: -Y dirige Patricia Palmer. No te digo que es la Scalonetta… Pero estamos re bien. Falta Lionel Scaloni y es la Selección.

Terrible elenco. Y ustedes casi que sería una suerte de Paula Chaves y Pedro Alfonso sobre el escenario.

Majo: -No sé. Cada uno es único, no hay comparación. Los amo a Paula y a Pedro, les mando un beso dicho y sea de paso. Pero vamos nosotros. Dios quiera que nos vaya tan bien como les fue a ellos.

Locho: -Yo veo en sus videos que Paula y Pedro se aman, son un claro ejemplo de hacer las cosas bien. Ojalá que nos vaya como a ellos.

Majo: -Ojalá podamos hacer el camino que hicieron Paula y Pedro en el amor y en el laburo.

-Locho había mencionado su deseo de en algún momento de su vida convertirse en padre.

Locho: -¡Esta noche! Dije que esta noche.

Majo: -Ah, bueno. Arranquemos, ja, ja.

-¿Cómo te parás frente al proyecto tan importante de vida, Majo?

-Me paro frente al mismo deseo de tener un hijo en algún momento de la vida. Ojalá que podamos compartir esa realidad de ser padres juntos.

-Pasan mucho tiempo juntos, ¿pero para cuando la convivencia definitiva en un único hogar?

Majo: -No, todavía no.

Locho: Arrancamos conviviendo y nos vemos todos los días. O sea…

Majo: -Es verdad. Arrancamos al revés que cualquier persona en la vida normal. Ahora cada uno vive en su casa, pero nos vemos muy seguido. Y ahora elegimos convivir en Carlos Paz. Podríamos haber elegido estar separados. Elegimos estar en una misma casa y vamos a probar la convivencia.

