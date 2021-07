La madrina de la beba de Pampita contó el conmovedor regalo que le hizo a Ana: "Es un cunero con la imagen del Sagrado Corazón; está vinculado a Blanca"

Con emoción en sus palabras y en la voz, Luciana Pizzolorusso confirmó en Nosotros a la Mañana que su amiga Pampita había dado a luz a Ana, beba de la que es su madrina.

"Nació, está re bien. ¡Ay, qué alegría!¡Y qué merecida! Esta bebé es todo. Estoy muy nerviosa. No sabés lo importante que es esta bebé para Caro. Estoy muy contenta", le dijo Luciana al programa que conducen el Pollo Álvarez y Sandra Borghi, a minutos de enterarse del nacimiento.

Más tranquila, pero con una enorme felicidad, la madrina de Ana dialogó con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana y reveló el especial regalo que le hizo a Pampita para su niña, inspirado en el recuerdo siempre presente de Blanquita Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña que murió en 2012: "Yo le regalé dos cosas. La primera es un cunero, re lindo, con la imagen muy especial para nosotros, la del Sagrado Corazón, porque está muy vinculado a nosotras, a Blanca y a toda nuestra historia", dijo Luciana.

Luego agregó que le hizo otro presente a su ahijada, que no está cien por ciento listo, porque Pampita y Roberto García Moritán guardaron hasta después del nacimiento de su hija el nombre que le iban a poner. "También le compré otro regalo, que Caro aún no sabe. Estaba esperando a que nazca para grabarlo porque no sabía el nombre. Hoy me enteré que era Ana, que me encanta. No pensé que le iba a poner Ana, porque ella es Ana Carolina, y me encanta", concluyó Luciana Pizzolorusso, emocionada por la reciente maternidad de su amiga Pampita y la llegada al mundo de su ahijadita.