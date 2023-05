Luis Ventura, picante tras el infarto de Jorge Rial: "Hay alegrías que cuestan la vida"

El infarto que Jorge Rial (61) sufrió en Colombia despertó las suspicacias de Luis Ventura (67), quien le dio un picante consejo a su ex hermano de la vida en plena mini luna de miel con María del Mar Ramón (28).

"Hay alegrías que te cuestan la vida. Hay gente que tiene problemas cardíacos y se pone a hacer lagartijas, y no lo puede hacer", disparó el panelista de A la tarde.

"Le diría que deje de trabajar. Yo me manejo con lo que piensa la mayoría. A lo mejor haría lo mismo que está haciendo Jorge. A mí cuando me internaron en terapia me sacaron el celular, no me dejaban ver televisión. A lo mejor somos los peores pacientes, pero Rial creo que me gana. No es la primera vez que le pasa esto", continuó Ventura.

"Ya tiene antecedentes. No lo dejen solo porque es travieso", concluyó Luis Ventura sobre la sugerencia que le dio a la familia de Jorge Rial.

LUIS VENTURA INSISTIÓ EN QUE JORGE RIAL HACE UN SHOW DE SU INFARTO

"Él se siente en la necesidad de salir a explicar, contar, hacer poesía, mandar fotito de la cama, fotito del café", insistió Luis Ventura en su teoría de que Jorge Rial montó un show tras su infarto en Colombia.

"Vuelve a la televisión con bombos y platillos", ironizó Luis.

Al final, Luis Ventura fue sarcástico tras escuchar que Jorge Rial aseguró a sus íntimos estar 10 puntos: "Todo diez. Está diez puntos, estuvo muerto diez minutos. No joroben. Están jorobando con la salud de alguien que tiene que cuidarse".