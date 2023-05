Luciano Castro rompió el silencio en medio de los rumores de crisis con Flor Vigna: "No estamos separados"

Luego de que sonara con fuerza la noticia sobre una supuesta crisis entre Luciano Castro y Flor Vigna, el actor decidió romper el silencio y despejar cualquier duda sobre su situación sentimental con la cantante.

“No es así, no estamos separados. Gracias”, fue la contundente respuesta que lanzó el actor de la obra El Divorcio, ante la consulta del portal PrimiciasYa.com que quiso ahondar en el presente amoroso de la pareja.

Las especulaciones comenzaron tras conocerse que Flor decidió abandonar el elenco donde trabaja su novio. Y esto se sumó al análisis que hizo Estefanía Berardi, la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) tras hablar con la protagonista de esta historia.

Luciano Castro: "No es así, no estamos separados (con Flor Vigna). Gracias". G-plus

"Es rara la respuesta", anticipó Berardi. Y continuó, sin vueltas: "Le escribí para a Flor, que siempre me contesta y me tira la posta y esta vez tardó mucho en responderme".

"Le volví a preguntar porque le dije que quizá sería el tema, y ella me contestó de una manera muy extraña. Me dijo ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no hablar’”, cerró.

Más sobre este tema Aseguran que Flor Vigna y Luciano Castro se separaron y revelaron el motivo

FLOR VIGNA REVELÓ CÓMO REACCIONÓ LUCIANO CASTRO CUANDO LE MANDÓ EL TEMA QUE LE DEDICÓ A ÉL

Luego de las repercusiones que despertó su flamante tema llamado Eres tú, y que está dedicado al hombre que conquistó su corazón, Flor Vigna reveló cómo reaccionó Luciano Castro cuando le mandó su significativa canción.

“Cuando le mandé la canción a Lucho se puso a llorar. Primero fue nuestra y después dijimos ‘gritémosela al mundo’”, comenzó diciendo Flor en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Además, la cantante reveló que ésta no fue la única letra que escribió inspirada en el actor: “Yo le compuse otras canciones a Lu para nosotros y para el juego nuestro, pero ésta me parecía que debía sacarla para afuera”.

“ESTAMOS ENAMORADOS Y NO ES SOLO EL ENAMORAMIENTO, SINO QUE TENEMOS UNA RELACIÓN MUY MADURA. ME GUSTA CREER QUE ES POR MUCHO TIEMPO. LA FANTASÍA ES QUE ES PARA TODA LA VIDA. CON LU YA VAMOS MÁS DE UN AÑO Y MEDIO Y ESTOY ORGULLOSA DE NUESTRA RELACIÓN". G-plus

“Estamos enamorados y no es solo el enamoramiento, sino que tenemos una relación muy madura. Siento algo muy especial. Me gusta creer que es por mucho tiempo. La fantasía es que es para toda la vida. Con Lu ya vamos más de un año y medio y estoy orgullosa de nuestra relación”, agregó, muy enamorada.

A la hora de describir al galán, señaló: “Lucho es muy sensible y esa es una de las partes que más me enamoró de él. Es muy valiente y es muy expresivo, es un hombre que cuando quiere decirte algo lindo y hacerte sentir amada usa muy buenas palabras y te desnuda mucho con su vulnerabilidad”.

"YO SÉ QUE, POR TRES AÑOS, POR LO MENOS, NO TENGO ESA MADUREZ DE DECIR ‘AHORA SÍ’. CUANDO SEA MAMÁ, QUIERO SER LA MEJOR MAMÁ POSIBLE DENTRO DE MIS CONDICIONES Y SIENTO QUE TODAVÍA NO LLEGUÉ A PENSARLO DE LLENO". G-plus

Por último, consultada por la posibilidad de tener un hijo en el corto plazo con su pareja, Flor cerró: “. Cuando sea mamá, quiero ser la mejor mamá posible dentro de mis condiciones y siento que todavía no llegué a pensarlo de lleno . Luciano es una persona que lo veo muy buen papá de sus hijos”.