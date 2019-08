Luciano Cáceres desmintió un supuesto romance con Andrea Rincón: "No estamos ni estuvimos juntos"

Al rumor que indica que nació el amor entre Delfina Chaves y Albert Baró, se sumó otra pareja que también se habría gestado durante las grabaciones de ATAV, la novela de época que se emite por eltrece.

¿Luciano Cáceres y Andrea Rincón son más que compañeros de trabajo? Según Ángel de Brito, estarían manteniendo un "affaire". "Ayer estuvieron en un restó de comida hindú y me imagino que no estaban ensayando la novela, así que por lo menos una salida hicieron”, lanzó el conductor en LAM.

Para ponerle fin a las especulaciones, Cáceres charló con la revista Caras y aclaró los tantos. “No hay nada acá, chicos, no pasa nada y Andrea y yo no estamos ni estuvimos juntos. Nunca fuimos a comer a ningún lado. Solamente fuimos a comprar empanadas al mismo lugar. No sé de dónde sacan tanta imaginación. No hay nada entre nosotros, quiero que quede bien claro", lanzó tajante.

Y cerró su descargo adelantando que se irá del país durante algunas semanas: "Es más, yo me estoy yendo ahora a filmar una nueva película a Brasil y estaré varias semanas fuera".