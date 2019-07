Un inesperado enfrentamiento mantienen Cinthia Fernández con Luciana Salazar. La panelista de Los Ángeles de la mañana asegura que la modelo “bebotea” con Martín Baclini, su novio y amigo de Luli, lo que llevó a que le dedique duras frases. Ahora la rubia salió a responderle con todo y mandó al frente a Cinthia al decir que hay otro motivo por la guerra que le inició.

“Esta es mi voz y son mis formas, no es que yo soy así solo con Martín. Lo conozco desde antes de que la conozca a ella”, aseveró Luciana en Pampita online. “No va a encontrar nada raro porque yo no le digo ni ‘te amo’, ni ‘mi amor’, ni hago algo a escondidas para que ella pueda sospechar. Ella se la agarra con que yo le digo ‘Marto’ y bueno, yo me manejo así con mis amigos. Yo no puedo cambiar mi forma de ser porque a Cinthia se le ocurrió que yo no puedo hablarle así al novio”, lanzó, sobre los celos de la ex de Matías Defederico.

"Yo con ella me porté demasiado bien y empezó a tratarse así desde un día que yo no le di algo que ella quería". G-plus

Luego Luciana terminó contando cuál cree que es el verdadero motivo de la pelea que inició Cinthia, y que nada tiene que ver con Martín Baclini: “Yo con ella me porté demasiado bien y empezó a tratarse así desde un día que yo no le di algo que ella quería”, aseguró, misteriosa.

"Cinthia pensó que yo no le quise contar a ella que iba a iniciarle acciones legales a Analía Franchín. El problema va por otro lado y utiliza eso para hacerme quedar mal a mí". G-plus

“Ella estaba trabajando en LAM y ahí tenía rebuena relación conmigo desde que yo la invité al cumple de mi hija. Cuando ella necesitaba saber algo de mi, venía directamente a mi fuente porque tenía el contacto directo por su novio. Cada vez que había una noticia mía me llamaba aún a altas horas de la noche”, relató.

“Yo estaba con el tema de Analía Franchín, ella me llamó y me preguntó si le iba a iniciar acciones legales. Le dije que no porque en ese entonces solo había dicho que mi hija parecía que no era feliz. Yo por eso no iba a hacer una demanda. Al otro día Analía empezó a decir que yo lo extorsionaba a mi expareja y ahí sí dije ‘voy a tomar cartas en el asunto’. Entonces Cinthia pensó que yo no se lo quise contar a ella”, expresó. “El problema va por otro lado y utiliza eso para hacerme quedar mal a mí”, enfatizó Luciana Salazar, molesta.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​