Luciana Salazar, harta de quedar en el medio de la separación de Cinthia Fernández y Baclini: "Es todo nefasto"

A un año y medio de comenzar su noviazgo con Martín Baclini (36), Cinthia Fernández (31) confirmó la separación y dentro de los factores que afectó la pareja marcó su fuerte disputa con Luciana Salazar (38), amiga íntima del empresario rosarino con quien el último tiempo mantuvo una dura contienda mediática. “Lo de Luciana afectó, pero no fue solo eso”, dijo Cinthia, visiblemente conmocionada, ante el micrófono de Nosotros a la Mañana.

Molesta por estar en el ojo de la tormenta, Luli fue consultada por la ruptura de Fernández y Baclini, y no disimuló su incomodidad. "No me voy a meter en esa. ¡Basta! Estoy cansada. Inmerecido todo lo que se dijo de mí. Estoy podrida, no voy a hablar más. Es todo nefasto porque me pusieron en un lugar que no me corresponde, en ningún sentido. No voy a entrar en un ida y vuelta", le dijo Salazar al notero del programa del Pollo Álvarez.

"¡Basta! Estoy cansada. Inmerecido todo lo que se dijo de mí. Estoy podrida, no voy a hablar más. Es todo nefasto porque me pusieron en un lugar que no me corresponde". G-plus

Pese a advertir el fastidio de Luciana, el cronista retrucó: "¿Te sorprendió la ruptura?". Y ella concluyó: “Ni pregunto esas cosas. No hablo con Martín de esas cosas. Mi relación con él siempre fue independiente de sus parejas".