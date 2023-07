Lucas Benvenuto envió un desgarrador mensaje tras la decisión de Jey Mammon de ir a los Martín Fierro

La reaparición de Jey Mammón en los medios, y su anuncio de que irá a la gala de los premios Martín Fierro, puso en alerta a Lucas Benvenuto, que mantuvo un tremendo intercambio de mensajes con Lucas Bertero aduciendo que tiene “el corazón destrozado”.

En Entrometidos, el periodista mostró los mensajes que le envió el joven desde Ushuaia: “Solo decirte que estoy destrozado emocionalmente. Que esto que estoy viviendo parece sub real. Parece sacado de cuentos de terror lo que escucho”, dijo, en referencia a la presencia de Juan Martín Rago en los Martín Fierro.

“Pero también decirte que estoy acostumbrado a ser el protagonista de estos cuentos desde muy chico”, agregó. “Acá se está refiriendo a todas las veces en que le hicieron el ‘cuento del tío’ para poder abusarlo, llevárselo, tenerlo detenido, etc, etc.”, explicó Bertero.

LOS TREMENDOS MENSAJES DE LUCAS BENVENUTO SOBRE LA PRESENCIA DE JEY MAMMON EN LOS MARTÍN FIERRO

“Me duele mucho todo lo que escucho, así esté muy cuidado y haya un gran filtro a mi alrededor, las noticias me llegan, los mensajes, las llamadas…”, dice otro de los mensajes de Lucas. “Yo trabajo de 10 a 23 horas. Estoy todo el día en la pista, por lo tanto, me entero al final del día de algunas cosas”, explicó el joven.

“¿Qué te puedo decir? Tengo el corazón roto, estoy al borde de mandar todo a la mierda. No puedo más con la tristeza que siento. Necesito que todo esto se termine. Te juro que no puedo más, pero soy fuerte. Yo voy a ir hasta las últimas instancias así me lleve la vida en ello”, agregó.

"Estoy parado frente a mi historia junto a un montón de HDP, que piensan que está bien haber abusado de mí cuando era un bebé" G-plus

Ante la pregunta de Bertero sobre si tenía contención ante este revés, Benvenuto contestó: “Me abrazan, pero a veces el amor no es suficiente y no llega, como ahora. Estoy parado frente a mi historia, y a diferencia de otros tiempos estoy parado frente a mi historia junto a un montón de HDP, que piensan que está bien haber abusado de mí cuando era un bebé”, señaló.

“¿Qué te puedo decir, entendés? No quiero hablar más con nadie. Estoy muy triste, y esto no se va a resolver ni en la Justicia ni en la TV, se va a resolver cuando yo sienta paz. Va más allá de lo mediático, es algo muy personal”, cerró Lucas Benvenuto.