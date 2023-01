Llamativa frase de Paula Chaves sobre el romance de Zaira Nara con su ex: "El tiempo va a acomodar todo"

Luego de haberse mostrado muy incómoda al ser indagada en varias notas por la nueva relación de Zaira Nara con Facundo Pieres, quien fue su ex, Paula Chaves reveló cómo reaccionaría al ver a la parejita.

“Pasaron muchos años, ya está. Está todo bien”, dijo Paula, algo nerviosa por tener que hablar de este tema, en una nota que le dio a Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“Después, el tiempo va a acomodar todo. Ahora está todo perfecto”, agregó, deslizando que la escena de ver a su mejor amiga (y madrina de sus hijas) y quien fue su pareja durante varios años, es algo a lo que deberá acostumbrarse.

Más sobre este tema Mery del Cerro habló por primera vez de su relación con Paula Chaves y Zaira Nara

Horas antes, Paula le había confesado a Ángel de Brito algo parecido: "Con Zaira está todo bien, hablamos hace dos días, tenemos una relación hace muchos años. Ya nos vamos a ir acomodando".

Más sobre este tema Carmen Barbieri, explosiva sobre Zaira Nara y el romance con el ex de Paula Chaves: "Un espanto"

ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES, A PUNTO DE OFICIALIZAR SU RELACIÓN

Lo que comenzó como un fuerte rumor de romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres parecería estar a punto de oficializarse luego de que se los viera juntos en una playa en Uruguay muy cómplices.

Ahora, con el tema latente, el periodista uruguayo, Martín Lema, dio más detalles de este vínculo en Mitre Live, el programa que conduce Juan Etchegoyen: “Yo fui al hotel donde para Zaira y hablé con los recepcionistas que estaban muy reticentes a dar información. Y, de repente, saliendo del lugar veo a un chico de una garita y fui a consultarle, total no pierdo nada”, comenzó diciendo.

“Me contó este muchacho que vio a Zaira Nara y a Facundo Pieres, que le dieron buena propina y allí me dijo que estaban muy fogosos adentro del auto besándose. Cuando me lo contó no lo podía creer”, agregó, dando cuenta de que la hermana de Wanda Nara y el polista estarían viviendo a pleno su romance.

"ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES SE MATABAN A BESOS Y SE COMIERON LA BOCA A BESOS". G-plus

Y cerró, dando que hablar con su fuerte información: “ Esto fue lo que me contó el chico que trabaja ahí en el hotel.”.