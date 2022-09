Lizy Tagliani reveló que ya inició los trámites para adoptar un hijo: "Tengo muchas ganas de ser mamá"

A poco de haber confesado sus deseos de ser mamá, Lizy Tagliani reveló que ya inició los trámites de adopción y dio detalles sobre cómo piensa encarar esta nueva etapa de su vida.

En una profunda nota con LAM, la capocómica abrió su corazón y se mostró muy feliz por este proceso que está llevando adelante: “Tengo muchas ganas de ser mamá y estoy averiguando. Ahora, justo, estoy haciendo todo lo que hay que completar para el trámite de adopción. Está avanzando de a poquito”, comenzó diciendo.

Por otro lado, ante la consulta sobre si este sueño es compartido con su pareja, Sebastián Nebot, Lizy aclaró: “Es algo personal, pero en este proyecto está Sebastián. Si él se suma, no tendría ningún problema, pero es algo personal”.

“Esto surgió por Sebastián. O sea, no para hacerlo con él, sino que fue el que me dijo ‘¿por qué no sos mamá? Si podrías ser una mamá perfecta y darlo todo lo que vos recibiste, tus valores, tu experiencia, de donde venís, como empezaste, tu familia y compartir todo, no solo lo material’”, agregó.

Y cerró, a flor de piel: “Un hijo no es ni una pareja, ni un primo, ni nadie. Es una relación para toda la vida y Sebastián fue el que me convenció. Ojalá que el niño tome la decisión de decirme ‘mamá’ y si sigue todo esto tan bien con Sebastián, que le diga ‘papá’. En la adopción está la posibilidad que venga con hermanitos y no me gustaría romper el vínculo”.