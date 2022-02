Laurita Fernández se sorprendió por el doble de Marcelo De Bellis: "Mi esposa me dice Dardo"

En un nuevo y divertidísimo segmento en la puerta de los Parecidos de Bienvenidos a Bordo, un participante llamado Luis César sorprendió a Laurita Fernández al presentarse como el doble de Marcelo De Bellis ¡y hasta dijo una de sus típicas frases!

“Me gastan, mi familia me hace memes. Mi señora me dice Dardo”, atinó a decir el participante, luego de que en el estudio adivinaran que el hombre fue como el actor que se puso en la piel de Dardo en Casados con hijos.

“A ver, qué frase decís como Marcelo”, fue el pedido de la conductora del ciclo de eltrece. A lo que el invitado de la tarde hizo estallar de risa a todos los presentes con su imitación recordando como llamada al rol que hacía Guillermo Francella en la ficción: “¡Pepeeeee! ¡Pepitooooo!”.

¡Muy divertido!

LAURITA FERNÁNDEZ ASEGURÓ QUE SU SEPARACIÓN DE NICO CABRÉ ES DEFINITIVA

Luego de más de tres años de amor, Laurita Fernández aseguró que después de varias idas y vueltas con Nicolás Cabré esta ruptura sería definitiva.

"¿Se terminó con Nico?", le preguntó la notera de Implacables. Sin dudar, la artista contestó: "Sí, ya está".

En ese marco, Laurita reflexionó: "Cada separación es diferente, pero siempre con buenos tratos y en buenos términos. Quizás pasás un momento que no está bueno cuando te separás, pero después te quedás con lo lindo que viviste con esa persona".