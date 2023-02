Laurita Fernández propuso una divertida idea con los dobles de Fede Bal y Carmen Barbieri: "Los mil y un chats"

En Bienvenidos a bordo, Laurita Fernández trasladó la acción a la terraza del estudio para disfrutar de juegos de verano, pero no por eso dejó de recibir a los dobles de Fede Bal y Carmen Barbieri con los que hizo humor sobre el escándalo de actor con su ex, Sofía Aldrey.

Tras recibir al “parecido” de Fede Bal, al que lo hizo gesticular como su ex, la conductora hizo entrar en escena a la doble de Carmen Barbieri. “Ay, no me digas que la siguiente parecida es justo ella”, dijo Laurita mientras iba en busca de la mujer, que se plegó al juego con rapidez.

“Ay, estamos todos. Vení Fede Bal, no sé por qué siento que tienen una conexión los parecidos. Te hago una pregunta ¿cómo estás?”, le preguntó Laurita a la supuesta Carmen, que se limitó a contestarle: “Y, más o menos”.

LAURITA FERNÁNDEZ RECIBIÓ A LOS DOBLES DE FEDE BAL Y CARMEN BARBIERI

Como la doble de Carmen la rompía imitando a la conductora de Mañanísima, Laurita le preguntó: “Pero el lavarropas, ¿se lo regalaste vos Carmen? ¿Es verdad que todo lo que tiene en la casa se lo regalaste vos?”. “Todo, todo, la verdad tengo un disgusto terrible”, dijo la participante.

Tras corroborar el parecido de los supuestos Carmen y Fede con una foto de ambos, Laurita se mostró emocionada. “Ay, quédense ahí, pará, me meto en la foto mal. No sé si quiero salir en la foto”, bromeó, en referencia a los tiempos en los que era la novia del actor.

Laurita aprovechó el ingreso de un tercer participante, el doble de Onur de Las mil y una noches, para proponer una idea. “Ponete con Fede y Carmen porque esta es la próxima novela de eltrece. Próximamente, y no en nuestro horario, Carmen, Fede y Onur en Los mil y un chats”, anunció la conductora.