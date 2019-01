A cuatro meses de blanquear su noviazgo con Nicolás Cabré (38), Laurita Fernández (27) disfruta del romance y se confiesa enamoradísima. Pero, a su vez, aprendiendo a vincularse con una pareja que tiene una hija. El actor es papá de Rufina (5), fruto de su relación amorosa con Eugenia "China" Suárez (26).

"Es la primera vez que me encuentro con este hermoso combo", dijo la protagonista de Sugar, musical que se está presentando en Mar del Plata, en El Diario de Mariana.

"A la China no la conozco, la tengo, pero no la conozco. Y por respeto, no me gusta hablar de eso. Tienen una hija maravillosa". G-plus

Midiendo sus palabras, Laurita agregó: "A Rufina la conozco de antes (de ponerme de novia con Cabré), del teatro. Charlaba más con ella que con Nico".

En la misma línea, Marina Calabró le preguntó: "¿Cómo es la relación con la madre de la niña? ¿Tenés vínculo con la China?". Y ella dejó entrever que no: "Es que no la conozco, la tengo, pero no la conozco. Y por respeto no me gusta hablar de eso. Tienen una hija maravillosa... Ellos tienen buena relación, pero siento que a mí no me corresponde (hablar)".