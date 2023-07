Las románticas fotos de Camila Homs y José "El Principito" Sosa mimándose en un restaurante: "Amor mío"

Ni bien Camila Homs y José "El Principito" Sosa, su nuevo novio, se animaron a confirmar su relación, comenzaron a mostrarse muy apasionados en redes sociales.

Si bien llamó la atención que ella compartiera fotos con él y sus amigos antes de degustar un asadito en su casa, ya que hasta ese momento mantenían el noviazgo bajo siete llaves, esta vez fue más allá e hizo eco de sus mimos en un restaurante.

"Amore mío", escribió la ex de Rodrigo de Paul a través de sus stories de Instagram al pie de dos imágenes que la muestran en un restaurante, abrazada a José mientras se dan besos y ríen con picardía. ¡A full!

¿QUÉ DIJO CAMI HOMS SOBRE SU ROMANCE CON EL PRINCIPITO SOSA?

“Está todo viento en popa. Nuestros hijos ya se conocieron y estamos súper bien, muy contentos”, remarcó la expareja de Rodrigo de Paul –con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista- sobre el futbolista que también tiene dos hijos de una relación anterior.

“Cuando lo vi, no sabía que era futbolista y después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común”, agregó, divertida, en una nota que le dio a Socios del Espectáculo. Y sobre haber comenzado una flamante historia de amor con alguien de la misma profesión que el padre de sus niños, cerró, sincera: “No soy de juzgar para nada”.