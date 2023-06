"Las minas se le pegan por plata": Morena Rial, muy fuerte sobre las parejas de su padre

La entrevista que Morena Rial brindó a A la tarde este lunes generó revuelo en las redes sociales, al punto que desde otros ciclos fueron a buscar a la hija de Jorge Rial a la salida del estudio, y ella no se calló nada en un móvil con LAM.

Morena se hartó del tira y afloja que mantiene con su padre desde que este le pidió que regrese de Córdoba, donde le abrieron algunas causas judiciales, y dejó entrever que Jorge no cumplió con lo pactado en lo referente al lugar que le iba a proveer para vivir.

“La verdad duele, problema de ellos”, dijo., sin especificar los destinatarios, y adelantó que lo que habló podría ser la punta del iceberg: “¿sabés las cosas que faltan? No te das una idea”, adelantó la mamá de Francesco, que aseguró que regresará este martes al ciclo.

MORENA RIAL, MUY FUERTE CON LA VIDA AMOROS DE SU PADRE JORGE

Morena acusó a su padre de “darle de baja” en su carrera mediática, y aseguró que “cada vez que quise estar en algún lado, me dio de baja, porque potencial tengo”. “Yo creo que soy una de las pocas que lo enfrentan, y sé muchas cosas, y si se portan mal, mal se paga en la vida”, advirtió.

“Mis respetos al karma y las vueltas de la vida. Si el karma y las vueltas de la vida no se apuran, me las cobro sola”, agregó More, irónica sobre los cruces con su padre. "Me pudre que se quiera meter en mi vida cuando él me echó a los 17 años de su casa y que menosprecie a la gente que me rodea, cuando a él lo rodean mafias”, reflexionó la joven.

Cuando el cronista Alejandro Castelo le preguntó si no veía que Jorge se preocupa por su bienestar, Morena derivó el tema hacia el lado afectivo del conductor. “Ese es un tema mío, no de él. O sea, a él se le pegan las minas por plata”, explicó, y dijo que “no cree” que las parejas de su padre se enamoren.

“Ya no soy una nena tonta que era antes y se callaba la boca. No le temo a nadie”, advirtió Morena para cerrar la nota.