Kun Agüero festejó con la Selección y también levantó la copa en el Mundial Qatar 2022

Fueron muchísimos los corazones que latieron fuerte en la final del Mundial de Qatar 2022 donde Argentina venció a Francia por penales. Y en medio del festejo y la alegría de todos los argentines, Sergio “Kun” Agüero también fue un campeón más y levantó la Copa con la Selección.

Después del turno de Lionel Messi, Kun fue uno más del equipo y no se privó de besar el tan ansiado trofeo con todos los hinchas que se hicieron presente en el estadio de Lusail como testigos privilegiados, tal como se pudo ver en la TV Pública.

Agüero, que vivió este Mundial acompañado de Benjamín -el hijo que tuvo con Gianinna Maradona- y con su novia, Sofía Calzetti, debió retirarse del fútbol un año antes debido a una arritmia cardíaca que lo imposinbilitó de hacer un deporte de alto rendimiento.

Foto: Captura de Twitter

EL LLANTO DE DIBU MARTÍNEZ TRAS GANAR LA FINAL DEL MUNDIAL QATAR 2022

Luego de los nervios que se vivieron en la final del Mundial de Qatar 2022 donde Argentina venció a Francia por penales, el arquero de la Selección nacional, Emiliano “Dibu” Martínez, no pudo evitar las lágrimas de emoción después de convertirse en el héroe del encuentro.

Tras el agradecimiento del cronista de la TV Pública, Dibu se sinceró, emocionado, ante las cámaras: “No, ¿qué gracias? Fue un partido de sufrir. Otra vez lo teníamos controlado, dos tiros de mier… de vuelta y nos empatan el partido. Una cosa que dijimos es que era el destino sufrir”.

“Lo ponemos 3 a 2, cobran otro penal (para Francia) y lo meten. Casi nos meten dos goles pero, gracias a Dios, saqué ese pie. Después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un Mundial que haya soñado tanto como éste. No tengo palabras”, agregó, visiblemente sensibilizado.

Y cerró, a corazón abierto: “Los penales los viví tranquilo. Es un momento que siempre les tengo que dar a mis compañeros porque otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Esto se lo dedico a mi familia , a mi nene. Salí de un lugar muy humilde, me fui de muy chico a Inglaterra y se lo quiero dedicar a ellos.