Karina Jelinek le respondió al soñador que dijo que lo echó de Cantando 2020: "¡Solo quiero sentirme segura y cómoda!"

A pocos días del inicio de Cantando 2020, el soñador de Karina Jelinek la acusó de haberlo despedido y de presentar a otro vocalista para participar en el certamen. La modelo salió a aclarar la situación en su cuenta de Twitter y aseguró que le pidió a la producción "que le asignen a otra persona".

Este domingo, Lio Pecoraro informó en El run run del espectáculo (Crónica HD) que Cristian Fontán recibió un mensaje de la modelo en el que le informaba que ya no iba a ser su soñador. "Está destrozado porque tenía un sueño y volvía a trabajar después de un tiempo", indicó el periodista, y explicó que Karina presentó a su nuevo partenaire, Manuel Victoria, en un Instagram Live.

Asimismo, Pecoraro leyó el mensaje que Jelinek le habría mandando a Fontán. "La verdad no sabía cómo decirte y es una situación incómoda porque me caes súper bien. No me siento cómoda con la diferencia de voz (...). Quiero pedir a alguien que cante en mi mismo tono porque yo no canto (...). No es algo personal, no sé cómo decirte esto. Te juro que sos divino y no tengo nada en contra tuyo. Pero necesito sentirme segura. Me siento re mal y di mil vueltas", leyó al aire el conductor.

Por su parte, alertada de los hechos, Jelinek salió a rebatir la acusación a través de su cuenta de Twitter. "Debido a la información que salió hoy quiero contarles cómo fue la situación con mi compañero. Primero que nada quiero decirles que Cris es un gran cantante y se nota que re buena persona. Eso no tiene nada que ver con mi decisión. Como saben, yo no canto, no tengo técnica y me cuesta mucho. Después del primer ensayo noté que Cris, que tiene una voz re linda, al practicar la canción al tono que yo intentaba cantarla tenía que forzarla", escribió.

"Viendo eso, cómo no sé nada de canto, pregunté en la producción porque lo seleccionaron para mí y ahí me respondieron que yo lo había pedido, y eso no fue así. Un amigo nuestro en común que me cerró el contrato fue quien lo pidió", agregó en otro mensaje.

"Por eso, sabiendo eso, decidí ver la posibilidad de cantar con otro cantante que tienen en LaFlia y ahí tome la decisión que Manu me hacía sentir más cómoda y segura al cantar. Mi intención no es dejar a nadie afuera, de hecho le pedí a la productora que le asignen otra persona. ¡Solo quiero sentirme segura y cómoda cuando participe!", concluyó la modelo.

