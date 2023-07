Juana Repetto se ofendió porque una marca se negó a darle un vestido de canje: "Ni en pedo me compro uno"

Juana Repetto le mandó un mensaje privado a una marca que le gusta mucho para pedirle un vestido de canje, ya que tenía un evento de gala y no quería gastar dinero en una prenda que iba a usar una única vez.

Muy enojada, contó que la marca se negó a prestarle el vestido que ella quería. "Le escribí a la marca y me dijeron que no, que no querían... Yo ni en pedo me compro uno, con lo que vale un vestido de gala y para usarlo solo una vez", explicó, molesta, a través de sus stories de Instagram.

"Obvio, soy low level, no me lo quisieron dar... Todas quieren saber la marca del vestido que me negaron por grasu". G-plus

Acto seguido, contó que esta misma tienda ya le había dado ropa de canje en otras oportunidades, pero que esta vez no accedió a s pedido. Y afirmó que sería porque la considerarían de "bajo nivel". "Obvio, soy low level, no me lo quisieron dar... Todas quieren saber la marca del vestido que me negaron por grasu", cerró, sin dar nombres, pero aún molesta.

¿QUÉ SE PUSO JUANA REPETTO PARA IR AL TEATRO COLÓN?

Acto seguido, Juana Repetto contó, finalmente, que se puso para ir a la gala de la Fundación Favaloro en el Teatro Colón.

"A mi suegra se le ocurrió que me ponga el que usó mi cuñada para mi casamiento", contó, luego de compartir la foto luciendo la prenda negra, afirmando que le quedó "perfecta". ¡Tremendo!