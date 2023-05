Jorge Rial regresó a la radio tras su infarto y dio detalles de lo que sufrió: "Estuve muerto 10 minutos"

El regreso de Jorge Rial (61) a su programa de radio se dio a poco más de dos semanas de haber sufrido un "paro cardíaco con muerte súbita" en Colombia, en plena mini luna de miel junto a su novia 33 años menor.

"Estuve muerto más o menos 10 minutos, que trataron de reanimarme. Me dieron tres descargas eléctricas y me cag… a palos (para resucitarme). De hecho, me duele mucho la caja toráxica todavía", afirmó el conductor de Argenzuela.

Al describir la "situación extrema que nadie piensa que va a pasar", Jorge justificó la voz ronca porque lo dejaron intubado "por 14 horas en un coma inducido" en que "escuchaba todo lo que decían".

"La cabeza me la rompió en mil pedazos, porque nadie está preparado para morirse. Y fue lo que me pasó. De hecho, en mi historia clínica dice muerte súbita".

EL ALERTA QUE SINTIÓ JORGE RIAL ANTES DE SUFRIR SU INFARTO EN COLOMBIA

En su relato, Jorge Rial dice que "fue terrible" su cara a cara con la muerte.

"Tuve mucha suerte. Me desperté a las 8 de la mañana con un dolor de pecho muy agudo, y a la media hora decidió llamar a mi cobertura médica e ir al sanatorio. Sentí que algo pasaba", reveló.

Entonces, contó que había ido acompañado por su pareja, María del Mar Ramón (28), y que a pesar de que le habían informado que estaba cursando un infarto, decidió ir al baño solo antes de someterse al cateterismo.

"No me atrevía a usar la chata esa", cerró Jorge Rial entre risas.