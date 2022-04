Jorge Lanata contó todo sobre su boda con Elba Marcovecchio: así será la ceremonia

Luego de que Elba Marcovecchio recordara con cariño la tierna propuesta de casamiento que le hizo Jorge Lanata, el conductor dio detalles de cómo será su boda con la abogada.

Jorge se mostró muy feliz en su programa radial, Lanata sin filtro, por su boda con Elba, que se celebrará este sábado en Exaltación de la Cruz.

Contento, contó que ya está todo listo para casarse con su novia... ¡Hasta las tradiciones que seguirán por cábala!

"Para la novia ya está todo armado eso de algo azul, algo nuevo y algo prestado", aclaró.

JORGE LANATA DETALLÓ CÓMO SERÁ SU BODA

En la fiesta no habrá carnaval carioca, pero sí bailarán algunas canciones claves para ellos.

"Un lento de Metallica, no recuerdo el nombre, que lo eligió Elba. Después hay una versión de Pau Casals muy bonita en chelo, uno de Ed Sheeran", contó Jorge.

Además, reveló que le dedicará una reflexión que redactó pensando en ella.

"Me pidió que escribiera sobre ella y ella habló de mí y lo va a citar. No es para leerlo textual, sino que me preguntó qué cosas que me gustan de ella. Lo va a decir como en una charla". G-plus

Y se despidió remarcando que por el momento no habrá luna de miel, pero que tal vez viajen juntos a fin de año.

¡Falta poquito!