Jimena Barón se negó a bailar con Jony Lazarte para no tener problemas con Matías Palleiro: "Si lo hago, me separo"

Pese a que encendió la pista en varias oportunidades tras bailar muy sexy junto a Jony Lazarte en La Academia, Jimena Barón prefirió no acceder al pedido de Marcelo Tinelli y negarse a estar nuevamente en la pista junto al bailarín para no tener problemas con Matías Palleiro, con quien comenzó una nueva historia de amor.

La jurada del certamen les confesó a sus compañeras y al conductor que realizar una coreografía con Lazarte a pura sensualidad no sería visto con buenos ojos para el hombre con el que se fue recientemente de vacaciones: “Si lo hago, me deja”, atinó a decir sin micrófono, algo nerviosa por la situación.

Por último, indagada por el presentador sobre su situación sentimental actual, la artista aclaró que no está de novia -aunque sí saliendo- con Matías y reconoció que la performance que había dado que hablar con el partenaire de Noelia Marzol, no pasó desapercibido para Palleiro: “No me habló por dos días después de eso”.

¿Jimena Barón y Matías Palleiro, a un paso de blanquear noviazgo?