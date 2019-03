En medio de las fuertes repercusiones que generó la noticia sobre el supuesto romance entre Emilio Disi con Iliana Calabró -información que lanzó Carlos Monti en Pamela a la tarde- Emilio "Pepe" Parada, el hijo del humorista, sorprendió con sus declaraciones.

"Pienso que tendrían que dejarlo un poco tranquilo a Emilio con todas estas cosas que están diciendo, que estuvo con esta o que estuvo con aquella. Eso son problemas de pareja", comenzó diciendo Pepe en diálogo con Incorrectas.

"(La versión del affaire entre Emilio Disi e Iliana Calabró) la sabíamos todos. A mí me lo dijo mi padre porque teníamos una relación bastante abierta y hablábamos de todo, eso no quiere decir que no me guste lo que me contaba". G-plus

Además, fue contundente a la hora de opinar sobre Elvira, la viuda del actor, quien también reveló estar al tanto de la existencia de esta infidelidad por boca de Disi: "La verdad que Elvira no me gustó nunca, siempre trató de alejarlo de la familia, y pienso que cuando uno está enamorado y feliz estas cosas no pasan".

Más sobre este tema La viuda de Emilio Disi habló del supuesto romance prohibido del actor con Iliana Calabró: "Él me lo confesó"

"(La versión del affaire) la sabíamos todos. A mí me lo dijo mi padre porque teníamos una relación bastante abierta y hablábamos de todo, eso no quiere decir que no me guste lo que me contaba. ¿Si mi papá estaría enamorado de Iliana? No sabría decirte. Que me lo haya contado a mí, algo estaba indicando. Me parece que fue un poquito más que una canita al aire", cerró.