"Hay cosas pendientes con Camila Homs": el vaticinio sobre Rodrigo de Paul tras su separación de Tini Stoessel

La decisión de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul de comunicar con segundos de diferencia su separación en las redes sociales no tomó por sorpresa a Ángel de Brito, que presenció en vivo y en directo un vaticinio de Pity la numeróloga sobre el futuro del futbolista y su ex, Camila Homs.

En LAM, De Brito puso al aire un video con todas las manifestaciones que hizo la mediática modelo en los medios, inclusive cuando ya pesaba sobre ella el “bozal legal” que De Paul le impuso como condición para cumplir con la manutención de los pequeños Francesca y Bautista.

Además, el conductor también puso al aire los vaticinios que Pity hizo hace varios meses sobre Tini y De Paul. “Me voy un poco más lejos para darles un consejo que es que se están exponiendo mucho y no se están cuidando”, dijo en esa oportunidad.

Más sobre este tema Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su separación: "Nos acompañamos en momentos muy importantes" Paula Varela reaccionó al anuncio de la separación de Tini y De Paul y apuntó contra los colegas que la desmintieron

PITY LA NUMERÓLOGA VATICINÓ UN IMPORTANTE DATO SOBRE EL FUTURO DE RODRIGO DE PAUL TRAS SU SEPARACIÓN DE TINI STOESSEL

“Él no la está cuidando a ella, y no veo que sea una relación duradera, ni de mucha continuidad. Creo que es una pasión de jóvenes que están disfrutando”, agregó la numeróloga, que ahora hizo un nuevo vaticinio sobre el futbolista y su ex, Cami Homs este martes.

“Creo que no está totalmente cerrada la relación con su ex esposa, con Cami. Va a haber muchas sorpresas, me parece que va a haber rotación de gente este año. La primavera va a traer muchas cosas”, adelantó.

“Creo que no está totalmente cerrada la relación con su ex esposa" G-plus

“Algo va a pasar ahí. Me parece que las cosas que quedaron pendientes siempre se tienen que resolver a la larga o a la corta”, agregó Pity, frente a la negativa de De Brito que veía su vaticinio como algo “dificilísimo de que pase”.

“Pasa muchas veces cuando uno ve cosas, que uno las dice y después dicen ‘no ocurrió’. Claro, son cosas que no se saben y que no quedan tan expuestas. Yo no digo que van a volver, sino que hay cosas que quedan ahí y se tienen que resolver”, cerró Pity, sobre el futuro de De Paul y Cami Homs.