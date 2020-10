Guillermo Favale habló de su internación, tras una hemorragia que casi lo mata: "Mi exesposa me salvó la vida"

Quienes forman parte de C5N, se preocuparon muchísimo cuando se enteraron de que uno de sus conductores, Guillermo Favale, había sido internado de urgencia en el Sanatorio de Los Arcos de Palermo. ¿Qué le pasó? Sufrió una ectasia vascular gástrica.

Tras haber sido operado, el periodista ya está en su casa recuperándose. Más tranquilo, charló con Nicolás Coppa para Clarín y relató cómo descubrió que había sufrido una hemorragia. "Yo me entreno siempre, tengo una vida muy ordenada, me alimento bien. Pero me empecé a sentir mal, fui al baño y vi sangre. Lo que se desató fue una hemorragia que no podía detener, que me obligó a ir rápidamente a Los Arcos", contó.

En ese punto, contó que esos minutos solo fueron "terribles". ¿Qué hizo? Llamó a su exesposa para pedirle ayuda. "Ella es mi mejor amiga y la madre de mis hijos. Pensé que no iba a poder manejar y no podía manejar...", sumó.

Agradecido, contó que la mujer fue enseguida para su casa y lo asistió. "Me salvó la vida porque no sé qué hubiera pasado. Entré directamente por guardia gracias a que en el camino lo contacté al doctor Guillermo Capuya y me aceitó un poco las cosas", agregó.

Y se despidió remarcando cómo sigue su recuperación. "Lo extraordinario de esto es que las recomendaciones que me dieron sobre alimentación y el ejercicio se parecen a la vida que hago. Solo que en los últimos años estuve más sometido a más estrés, de índole profesional y emocional. A lo mejor eso tiene algo que ver, entonces me propuse estar más tranquilo", sentenció el conductor que sufrió una ectasia vascular gástrica.