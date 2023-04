Guido Süller rompió el silencio tras la denuncia que le hicieron por presunto abuso infantil: "Salí con esta persona desde los 18 hasta sus 22 años"

En medio del escándalo y las fuertes repercusiones que despertaron los casos contra Jey Mammon y Marcelo Corazza, Guido Süller (61) rompió el silencio y habló de la denuncia de abuso sexual con acceso carnal que le había realizado Federico Acosta (22) en agosto de 2022.

“Primero que, por supuesto, doy la cara porque no tengo nada que ocultar, todo lo contrario. Segundo, decirles que me hicieron una falsa denuncia después de que esta persona, que es la misma que me denunció el año pasado, cambiara de abogado porque él se dio cuenta que estaba mintiendo. Ahora tiene un nuevo abogado y está obstinado en querer destruirme, pero yo tengo pruebas”, comenzó diciendo Guido en una nota que le dio a Implacables.

“En toda mi vida, tengo una sola denuncia que es la que me hizo esta persona el año pasado. Él tuvo una relación conmigo, desde los 18 hasta los 22 años, hasta el año pasado. Venía a casa, cenábamos y dormía al lado mío, yo me estaba enamorado de esta persona. No puedo creer que me haya hecho esto, me parece muy doloroso y muy injusto”, agregó.

Más sobre este tema Denunciaron a Guido Süller por presunto abuso infantil: su contundente defensa

EL ENOJO DE GUIDO SÜLLER TRAS LA DENUNCIA DE FEDERICO ACOSTA POR ABUSO

Guido Süller se refirió al apoyo que recibe del público tras la denuncia por abuso que le hizo Federico Acosta: “Tengo la suerte de que nadie le cree y que la gente está conmigo pero, de todos modos, está ensuciando mi buen nombre y honor. Eso es una aberración, jamás haría algo así, no está en mi ADN”, lanzó en Implacables,

Y cerró, contundente y visiblemente furioso: “Él quería que lo haga famoso, literalmente me secó el cerebro y yo ya no sabía qué hacer. Lo llevé a la televisión e hice lo imposible para hacerlo conocido, pero yo soy un personaje mediático que apenas puedo conseguir ciertas cosas. Obra por despecho y me la juró, quiere destruirme. Es un loquito, no sé de dónde salió. A veces la víctima, pasa a ser victimario. Este chico no dimensiona el daño que me está haciendo”.