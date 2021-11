Guido Kaczka mostró orgulloso una foto de su hija Helena en Bienvenidos a bordo: "Estoy chocho"

Además de divertir a los televidentes con sus desopilantes charlas con sus compañeros y los participantes que juegan en Bienvenidos a bordo, Guido Kaczka comparte algunas intimidades de su familia. Y en medio del programa, el conductor lució orgulloso una foto de su pequeña Helena (4), fruto de su relación con Soledad Rodríguez, con quien también tiene a Benjamín (en unos días cumple 6 años) y Eliseo (5 meses).

Todo comenzó cuando una señora, que fue a jugar con Guido (que también tiene a Romeo, de 13 años, con Florencia Bertotti, a las cartas, dejó en claro su cariño por el presentador y todos sus seres queridos: “¡Te quiero mucho! A vos, a tu familia. ¡Esa chiquita que dijiste que se llamaba Helena! Me encanta porque tengo una tía que se llama Helena”, expresó, emocionada.

Fue entonces que Kaczka no dudó en mostrar a su niña en cámara: “¡Helenita! ¿Querés que te muestre una foto? ¡No, no sabés lo que está Helena! ¡Ah, no, no sabés lo que está Helenita! Yo tengo tres varones, y tengo una nena. Y las nenas son… ¡las nenas son una cosa de locos!”, expresó, baboso.

"¡Helenita! ¿Querés que te muestre una foto? ¡No, no sabés lo que está Helena! ¡Ah, no, no sabés lo que está Helenita! Yo tengo tres varones, y tengo una nena. Y las nenas son… ¡las nenas son una cosa de locos!". G-plus

“Mirá, ¿te muestro a Helenita? Mirá, la tengo en el celular. Mirá a Helenita. Yo, ¡chocho!”, cerró, con la postal de su nena vestida con ropa de bailarina clásica, mientras sonríe y posa para la fotografía.

¡Es muy linda!