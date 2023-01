Gran Hermano 2022: Santiago del Moro retó a Coti por no usar preservativos con Conejo

Coti resultó eliminada de la casa de Gran Hermano 2022 por el voto del público, que consideró que su tiempo en el reality fue suficiente pese a que resultó una jugadora excepcional, pero para Santiago del Moro cometió muchos errores, entre ellos no cuidarse en la intimidad con Conejo.

Todo comenzó cuando Santiago quiso saber qué sentía Coti Romero cuando mantenía relaciones sexuales prácticamente a la vista de todos sus compañeros y la joven hizo un “mea culpa” aduciendo que se sintió una persona “muy respetuosa”.

“En ese momento me sentí muy mal, más también por mis papás, porque decía ‘Ellos no me criaron de esta forma, yo no soy así’”, dijo Coti, que señaló que “era como haberlo hecho frente a una persona mayor”, en referencia a Alfa, que protestó en su momento.

SANTIAGO DEL MORO RETÓ A COTI POR NO CUIDARSE EN SUS RELACIONES CON CONEJO EN GRAN HERMANO 2022

Cuando Gastón Trezeguet le recordó a Coti que en determinado momento tuvo “miedo de estar embarazada” y eso llevó a que Santiago del Moro les explicara a los participantes de manera práctica cómo utilizar un preservativo, el conductor intervino.

“La primera cosa que pregunté cuando vine a hacer este programa, fue cómo iba a ser el tema de los preservativos. Para mí, el tema del cuidado, del forro, es fundamental, y no se habla nunca”, dijo Del Moro, antes de tirarle un palito a Coti.

“Y para mí, que haya tanta gente joven con ganas de vivir su cuerpo me parece genial porque a todos nos gusta tener relaciones, pero que nadie hablara nunca del preservativo me parecía tremendo, porque yo a mis 20 años tenía relaciones, pero el forro no es ni tema, siempre está y más en relaciones ocasionales como las de la casa porque es gente que no se conoce”, agregó el conductor.

Y mientras la participante ensayaba una explicación, el Santiago la interrumpió: “Cuidate mucho, porque como siempre te decimos nosotros: si no te cuidás vos, no te cuida nadie”, cerró.