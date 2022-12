Gran Hermano 2022: revelaron cuánto cobran los participantes y se armó polémica por el monto

Gran Hermano se ha convertido en un filón del que se alimentan muchos de los ciclos televisivos, y ahora también teatral ya que Mariano de la Canal ha intentado llevar un poco de agua para su molino invitando a algunos participantes eliminados a su espectáculo.

El fan de Wanda Nara se presenta en diversos teatros, y este sábado lo hizo en el Teatro Seminari Cine Italia con El show de Gran Hermano, al que invitó a Tomás Holder, a Lucía “La Tora Villar” y a la polémica Martina Stewart Usher.

Durante la gala, Mariano les sacó a los exparticiapantes información muy jugosa sobre el reality, pero al mismo tiempo también logró develar uno de los misterios más grandes sobre el funcionamiento del ciclo.

CUÁNTO COBRAN LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO

Si bien el ciclo de Telefe tiene ofrece un premio de 1.5 millones de pesos y una casa para el ganador, muchos televidentes querían saber si los “hermanitos” cobran alguna especie de sueldo durante su estadía, algo que confirmaron Alexis, Julieta, Romina, Mora y Coti en una charla al inicio de esta temporada, aunque no revelaron el monto que perciben.

“Estaban todos especulando... Algunos dijeron que ganaban $190.000 por mes y otros dijeron que era por semana. La gente quiere saber, entonces les pregunto: ¿cuántos les pagan por estar encerrados?”, preguntó el conductor.

“Veinticinco mil pesos por semana”, aseguró Tomás Holder, y levantó polvareda en las redes sociales cuando De la Canal publicó el video con ese momento en Instagram. El mediático agregó en LAM que la cifra que perciben los exparticipantes se mantiene durante el tiempo que estén afuera de la casa mientras el reality esté al aire, y que incluyen viáticos.

LAS REACCIONES EN LAS REDES SOCIALES TRAS LA REVELACIÓN DE HOLDER

"25 mil semanales.. los estan negreando mal", escribió un seguidor De la Canal, a lo que otro le preguntó "¿Negreando por no hacer nada?". "Son menos de 100 dólares, una empresa extranjera encima. Welcome to Latinoamérica", retrucó el autor del comentario.

"Habían dicho que era 180 por semana", insistió otro usuario, decpecionado con la cifra. "Y si, ¿que más quieren? Si están al pedo ahí adentro. Al menos que los hagan laburar.... ¡pero no hacen nada!", decía otro de los seguidores de De la Canal.