Gran Hermano 2022: la hermana de Thiago le dijo "gato con botas" a Daniela y estalló la polémica

Camila, la hermana de Thiago Medina, participante de Gran Hermano 2022, hizo un desubicado comentario sobre Daniela Celis en la gala de nominación, luego de verla nominar a su hermano y darle un beso.

"Dame un beso", le dijo Daniela a Thiago a segundos de nominarlo en Gran Hermano 2022.

El picantísimo gesto de la participante no pasó desapercibido en el estudio, y Santiago del Moro lo subrayó: "Para los que decían que Venganiela se había terminado. Fue, lo nominó y le dio un pico. ¡En tu cara!".

"Con el beso ese, me muero. Es un gato con botas", dijo la hermana de Thiago sobre Daniela. G-plus

EL DESUBICADO COMENTARIO DE LA HERMANA DE THIAGO SOBRE DANIELA DE GRAN HERMANO 2022

Con una tribuna encendida, gritando "venganiela", el conductor se acercó a la hermana de Medina para tener su opinión al respecto y quedó descolocado con la fuerte devolución de Camila.

"Cami, querida, ni vos lo podés creer. ¿Y? ¿Sin palabras?", le consultó Del Moro, con picardía. Y la joven de González Catán se expresó sin filtros sobre Daniela: "Con el beso ese, me muero. Es un gato con botas".

Rápidamente, Santiago le sacó el micrófono y desaprobó su comentario: "No, no, no".