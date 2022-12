Gran Hermano 2022: aseguran que Coti y Conejo están haciendo complot y piden sanción en las redes

Coti hizo una jugada maestra en Gran Hermano 2022 contra Romina, Julieta y Daniela y logró que esta última sea eliminada este lunes. Pero “pasaron cosas” y las dos participantes descubrieron su maniobra, por lo que se produjo un tremendo cruce con la correntina.

Luego de que Romina y Julieta le dijeran todo lo que pensaban de ella en medio de un griterío, Coti comenzó a planear su próxima estrategia, y pese a que las palabras de sus compañeras calaron hondo en ella encontró consuelo en los brazos de Alexis, “Conejo”.

“Acá me viene que soy mala mina por jugar. Aparte me dicen mala amiga, yo no considero ni amiga a la gente que tengo en Caá Catí, ¿y las voy a considerar amigas a ellas? Ni en pedo”, le dijo Coti a su pareja en el baño.

Más sobre este tema Explotó Gran Hermano y Pampito te adelanta qué va a pasar con Coti, Julieta y Romina

“Romina me dice ‘no te quiero ver afuera’. ¿Vos te pensás que me quiero juntar con vos, con mente retrógrada que me dijo que había perdido la esencia de mujer? Por suerte acá hay cámaras y se sabe que me dijo eso. (…) Lo que me pasa es cuando me caliento no las quiero ver. “¿Mala mina? ¿No le enseñaron que esto es Gran Hermano? ¿Te pensás que van a llegar hasta la final?”, agregó, furiosa, la correntina.

DESCUBRIERON A COTI Y CONEJO EN UN POSIBLE COMPLOT Y LE PIDEN SANCIONES A GRAN HERMANO

Sin embargo, ante la inminencia de la elección del participante eliminado que podrá volver a ingresar a la casa, Coti y Conejo –que tiene voto doble pues ganó la prueba de “líder”- estarían pergeñando un complot, de acuerdo a lo que se vio en un video que circuló por las redes sociales.

En la escena, se ve a Coti y Conejo en la cama haciendo señas con el dedo sobre su sien, lo que podría ser interpretado como que se están poniendo de acuerdo para votar a Agustín, el anteúltimo eliminado.

Sin embargo, los televidentes de Gran Hermano que vieron esta escena, decidieron denunciar a la correntina y su novio en las redes sociales, exigiendo la anulación de sus votos, como establece el reglamento del certamen.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Nacho le abrió los ojos a Julieta sobre Coti

“Che, loco, dale. Están haciendo complot estos dos. Ya no me los aguanto a Coty y al Conejo, por favooor. ¡Que se vachan!”, escribió una usuaria de Twitter que subió la escena a esa red social.