Gladys La Bomba Tucumana quebró en llanto al contar por qué se separó de su pareja: "Se enfermó"

Son días difíciles para Gladys La Bomba Tucumana. La cantante se sinceró sobre el cuadro de depresión que vive y en LAM lloró al contar que uno de los motivos de su estado es la decisión que tomó quien era su pareja de terminar la relación tras ser diagnosticado con cáncer. La historia de amor consiguió que Coti Romero, también invitada no puede evitar emocionarse.

“Estamos distanciados, pero porque él quiso. La verdad es que la estoy pasando mal hace un tiempo porque tenemos una hermosa historia de amor”, aseguró, sensibilizada.

“Lo amo, él sabe porque siempre se lo dije”, dijo, sobre el hombre de 37 años que es licenciado en seguridad e higiene, entre lágrimas.

“Tuve la desgracia de que él se enfermara y quisiera pasarlo solo. Me tuve que correr, no quiere que lo acompañe. Estoy quebradísima, muerta en vida. No sé qué hubiera hecho yo pero jamás me hubiera alejado de él nunca”, afirmó la cantante, conmovida.

“Lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar, porque la verdad es muy triste todo lo que me está tocando atravesar”, se lamentó la exparticipante de Pasaplatos Famosos.

“Es muy fuerte para mí decir esto, porque estoy segura que a la edad que tengo y comparando todo lo que fui sintiendo en mi vida, entiendo que es la única vez que amé a alguien tanto como lo amo a él”, sentenció Gladys.