Georgina Mollo, ex Chiquititas, compartió el emotivo sueño que tuvo con Romina Yan: "Siempre es lindo tenerte cerca"

Aunque dentro de 4 años se cumplirán 30 años de la primera emisión de Chiquititas, el amor de sus fanáticos sigue intacto y, sobre todo, el recuerdo de Romina Yan. Georgina Mollo, recordada por su papel en la telenovela infantil, usó su cuenta de Instagram para compartir un conmovedor sueño que tuvo con la hija de Cris Morena.

“Hoy te soñé. Y no es por hacerme la linda, pero cuando me levanté y me mire al espejo, me ví parecida a vos”, empezó escribiendo la exactriz, que está casada, es madre de dos hijos y se dedica al diseño de indumentaria.

“No sé si es algo físico o algo que nos unía más profundamente. No sé si es que te estuve extrañando o si es que me estás recordando. Siempre es lindo soñar con tu sonrisa. Siempre es lindo sentirte cerca”, puso Georgina, a flor de piel llevándose miles de comentarios de los seguidores de todo el mundo que cosechó la tira… ¡y una reacción muy especial de Cris! La productora le puso emojis de corazones en su posteo por relatar el fuerte sueño que tuvo.

