Gabriel Oliveri analizó el rol de Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos: "Vive en carne viva todas las situaciones y no juega”

En medio de la cuenta regresiva para saber quién será el gran ganador de El Hotel de los Famosos, Gabriel Oliveri habló de los últimos sucesos que se vieron en el programa de eltrece e hizo especial hincapié en Sabrina Carballo.

“A Sabrina la veo sufriendo porque no juega, vive en carne viva todas las situaciones. Con el Chanchi Estévez tiene discusiones como un matrimonio, creo que ella es la que más lo padeció. Fue la que más sufrió porque no se da cuenta de que está en un reality. El resto, más o menos está jugando. Sabrina vive en carne viva todas las situaciones”, comenzó diciendo Oliveri en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Por otro lado, destacó al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia: “Alex es el mejor jugador, va y viene, se pone cualquier camiseta e igual lo quieren. En este reality va como uno de los candidatos, juega demasiado bien. A mí me sorprendió porque es más agradable de lo que creía que era”.

"A Sabrina la veo sufriendo porque no juega, vive en carne viva todas las situaciones. Con el Chanchi Estévez tiene discusiones como un matrimonio, creo que ella es la que más lo padeció. Fue la que más sufrió porque no se da cuenta de que está en un reality". G-plus

“En el supermercado y en todos lados me dicen que lo cuide a Locho Loccisano y que me vengue de Chanchi”, agregó, a poco de las repercusiones que generó que el exfutbolista le lanzara huevos y harina en la cara.

"En el supermercado y en todos lados me dicen que lo cuide a Locho Loccisano y que me vengue de Chanchi". G-plus

“Lo de Chanchi fue una sorpresa. Me sacás los lentes y no veo nada. Lo único bueno de todo esto es que no me manché la ropa. En ese momento, no podía creer lo que estaba pasando. Vi como una mano se movía y cerré los ojos. No soy una persona resentida, pero esto no está bien. Él me pidió disculpas y me decía ‘pensé que no me querías’”, cerró el entrevistado.