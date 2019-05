El miércoles por la mañana, la noticia de la detención del (ahora ex) jefe de inmunología y reumatología del hospital pediátrico Juan Garrahan causó consternación. A través de una investigación iniciada hace nueve meses en Estados Unidos que incluyó también a Brasil, se alertó a fines de 2018 a las autoridades locales sobre Ricardo Guillermo Russo y en allanamientos a sus domicilios le encontraron más de 800 fotos y 70 videos de pornografía infantil.

Este tema fue eje de una unánime indignación en Polémica en el bar, donde se detalló que las víctimas tendrían entre 6 meses y 14 años, y que el médico habría producido material dentro del nosocomio. Más allá de las reacciones de bronca de todos en el programa, Luis Ventura se sacó en vivo tras permanecer en silencio escuchando atento los alegatos de sus colegas.

"Estamos hablando de leyes y normas, pero porque vemos el problema de afuera. Ahora ¡qué pasa cuando te pasó a vos y vos no tenés la medida, no sabés de ley ni nada! ¡Te encontrás con este reverendo… Lo tenés que ir a buscar!”. G-plus

“Discúlpenme, yo los escucho y hay cosas que a mí me hierven. Y voy a explicar… Porque acá estamos hablando de leyes y normas, pero porque vemos el problema de afuera. Ahora ¡¿qué pasa cuando te pasó a vos y vos no tenés la medida, no sabés de ley ni nada?! ¡Te encontrás con este reverendo…! ¡Lo tenés que ir a buscar!”, arrancó Ventura. Exaltado, afirmó: “¡A mí no se me pasa, yo lo voy a buscar a los 10 segundos! No me importa nada, ¿de qué me están hablando?”.

“¡¡A mí no se me pasa, yo lo voy a buscar a los 10 segundos!! No me importa nada, ¿de qué me están hablando?”. G-plus

A pesar de todo, Luis estaba intentando mantener la compostura, hasta que Gastón Recondo reflexionó: “Tengo la sensación de que la gente intuye que la pena no va a ser tan severa y que va a aparecer un juez que lo va a sacar antes de tiempo”. Enajenado, Luis Ventura estalló: “¡O viene un gobierno y te lo deja en libertad! ¿O no ha pasado esto?”.

Avanzada la discusión, el periodista que tiempo atrás reveló que sufrió abuso cuando era un niño, concluyó: “Está todo bárbaro… Vas a ver cuando te pasa con un sobrinito, un nietito. Ahí los quiero ver con ‘la ley, la ley’”.

Para denunciar abuso sexual infantil lllamar al 0800-222-1717